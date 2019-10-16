Премия Джеймса Типтри-младшего — одна из самых знаковых в области фантастических и фэнтезийных произведений. Её в 1991 году учредили писательницы Пат Мёрфи и Карен Джой Фаулер после обсуждения на Висконсинском конвенте. Её вручают за «расширение и исследование вопросов гендерных ролей».

Сама награда названа в честь писательницы Алисы Шелдон, которая публиковалась под мужским псевдонимом Джеймс Типтри-младший. Она стала лауреатом нескольких премий, доказав, что разница между мужчиной и женщиной-фантастом иллюзорна. За время существовании премии в её честь награду получали романы самых разных писателей и писательниц: «Законы гор» Урсулы Ле Гуин и «Птица малая» Мэри Рассел (1996-й), «Сказки сироты: В ночном саду» Кэтрин Валенте и Half Life Шелли Джексон (2006-й), «Поступь хаоса» Патрика Несса и Filter House Низи Шол (2008-й).

После того, как редакция научно-фантастического журнала Analog переименовала премию имени Кэмпбелла после осуждения со стороны писательницы Джаннетт Инг, организаторы премии Джеймса Типтри тоже заговорили о возможном переименовании премии — в том числе после давления общественности. В начале сентября коллегия Motherboard (так себя называют организаторы премии Типтри) опубликовала большой текст, в котором пояснила, почему начала задумываться о переименовании. Всё дело в трагической смерти писательницы и её мужа — сперва она застрелила его, парализованного и слепого, а спустя минуту покончила с собой.

13 октября Motherboard объявила, что премия официально переименована — теперь она называется «Иная премия» (Otherwise Award, многозначная игра слов). Организаторы рассказали, что после публикации текста о неоднозначных обстоятельствах смерти Типтри и её мужа они получили много писем, в которых поклонники фантастики поддержали идею (некоторые из писем приведены в тексте).

Организаторы подняли вопрос о приемлемости убийства мужа-инвалида Алисы. Хотя обстоятельства смерти не до конца ясны, основная версия заключается в том, что между супругами был заключён договор о добровольном суициде. Об этом писала Джули Филипс, биограф Типтри, в книге James Tiptree, Jr.: The Double Life of Alice B. Sheldon (вышла в 2006-м).

По мнению коллегии Motherboard, эти трагические события нельзя трактовать столь однозначно, особенно если речь идёт о парализованном и слепом инвалиде. Они считают допустимой точку зрения, что сперва произошло убийство, а потом самоубийство.

Оба рассказа соответствуют истории. Мы видим, как много обсуждений вокруг смерти супругов Шелдон (включая наши собственные рассуждения) отражают риторические тенденции, выявленные в отчёте Дэвида Пэрри (журналиста, посвятившего работу случаям смерти инвалидов от рук их сиделок — прим. МирФ). Особенно речь о тех обсуждениях, в которых в центре внимания оказываются убийцы, а не убитые. В мире за пределами научной фантастики Хантингтон «Тинг» Дентон Шелдон был бы более значимым из двух супругов. «Тинг» Шелдон был директором управления оперативной разведки ЦРУ, он проработал с тремя президентами — Трумэном, Эйзенхауэром и Кеннеди. Шелдону приписывают основание офиса ЦРУ. из текста заявления

В конце объявления коллегия рассказала, что по-прежнему ищет волонтёров, готовых помочь с организацией премии и её представлением в фантастическом сообществе.