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Отменённый мультсериал Star Wars: Detours впервые покажут публике спустя 14 лет

Андрей Квасков
24 июля 12:23
66
1 минута на чтение
Анимационная комедия Star Wars: Detours, которую Джордж Лукас вместе с создателем «Робоцыпа» Сетом Грином задумывали как «Симпсонов» во вселенной «Звёздных войн», спустя почти 14 лет всё-таки покажут зрителям.

Проект был полностью готов ещё к 2013 году — тогда авторы завершили 39 эпизодов и подготовили сценарии ещё для 62. Однако после продажи Lucasfilm компании Disney мультсериал не вписался в новое видение франшизы и был отправлен «на полку».

Спустя 13 лет Грин объявил, что Detours всё же выйдет к людям. Правда, с нюансом: не на стриминге и не в эфире, а в кинотеатре музея нарративного искусства Джорджа Лукаса, который откроется в Лос-Анджелесе 22 сентября.

Действие Star Wars: Detours должно развернуться между третьим и четвёртым эпизодами и задействовать многих известных персонажей.

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Алексей Ионов

07.07.2018

67929

12 эпизодов от Лукаса, сольник про Бобу Фетта, неснятый сериал о криминальном мире и десятки недоделанных серий «Войн клонов». А также целый готовый сериал, который сняли, но никому не показали.

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Андрей Квасков
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