Отменённый мультсериал Star Wars: Detours впервые покажут публике спустя 14 лет









Спустя 13 лет Грин объявил, что Detours всё же выйдет к людям. Правда, с нюансом: не на стриминге и не в эфире, а в кинотеатре музея нарративного искусства Джорджа Лукаса, который откроется в Лос-Анджелесе 22 сентября.





Действие Star Wars: Detours должно развернуться между третьим и четвёртым эпизодами и задействовать многих известных персонажей.



Анимационная комедия Star Wars: Detours, которую Джордж Лукас вместе с создателем «Робоцыпа» Сетом Грином задумывали как «Симпсонов» во вселенной «Звёздных войн», спустя почти 14 лет всё-таки покажут зрителям.Проект был полностью готов ещё к 2013 году — тогда авторы завершили 39 эпизодов и подготовили сценарии ещё для 62. Однако после продажи Lucasfilm компании Disney мультсериал не вписался в новое видение франшизы и был отправлен «на полку».