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Перезапуск «Очень страшного кино» выйдет летом 2026-го

Андрей Квасков
27 января 12:58
107
1 минута на чтение
Deadline сообщило дату выхода комедийного хоррора «Очень страшное кино 6». Paramount и Miramax выпустят ленту 12 июня 2026 года.

Шестая часть станет перезагрузкой франшизы, а к созданию сценария привлекли братьев Уайанс, авторов первых двух фильмов.

Кто займет пост режиссера и сыграет главные роли в «Очень страшном кино 6», пока неизвестно. Зато создатели картины поделились логотипом.

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Андрей Квасков
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