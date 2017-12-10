«Первому игроку приготовиться»: вышел новый трейлер

В Сети появился новый трейлер грядущего фантастического фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Это экранизация одноимённого романа Эрнеста Клайна про виртуальный мир будущего. Посмотрите, что приготовили авторы во втором ролике!
Дубляж:
На сей раз создатели решили акцентировать внимание не на множестве пасхалок, а на подробностях сюжета. Завязка соответствует книге. Перед нами — будущее, 2045 год. Люди повсеместно погружены в виртуальный мир, называемый ОАЗИСом, где каждый может быть кем угодно. Создатель этой виртуальной реальности, миллиардер и гик Джеймс Холлидей, умирает. Он завещает своё состояние и ключи к игре тому игроку, который при помощи оставленных подсказок сможет отыскать все «пасхальные яйца». Но для этого нужно быть таким же прошаренным гиком, как и сам Холлидей. В трейлере мы видим, что главному герою — парню по имени Уэйд «Персиваль» Уоттс — удаётся обойти соперников в виртуальном мире. Однако за это ему приходится расплачиваться в мире реальном.
Как и в прошлый раз, ролик снова напичкан отсылками. Заметно, что создатели опираются не столько на ретрокультуру 1980-х, сколько на современные франшизы нашего мира. Причём среди персонажей попадаются и те, которые не принадлежат Warner Bros. Например, современные геймеры с радостью распознали Трейсер — героиню из командного шутера Overwatch от Blizzard, который вышел в 2015 году.
Премьера фильма намечена на 30 марта 2018 года.
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Все пасхалки и отсылки в трейлере «Первому игроку приготовиться»
Они есть почти в каждом кадре трейлера: от персонажей и деталей из популярных произведений и до секретного QR-кода и загадочных символов Q в титрах.
Фото: «Аквамен», «Лемони Сникет», «Суперсемейка» и «Первому игроку приготовиться»
Журнал Entertainment Weekly поделился кадрами из грядущих фильмов и сериалов. Вы только посмотрите, кто вернулся!
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