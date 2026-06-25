«Прямо как моя дочь-подросток!» Первые отзывы на «Супергёрл» — неоднозначные

Олкок отлично играет всё сразу — тусовщицу-нигилистку с тяжёлым прошлым, суровую наставницу, растерянную кузину Человека из Стали. Но режиссура хаотична, а боевые сцены, которых тут полно, сняты в такой темноте, что трудно понять, что происходить, и всё это портит явно плохая компьютерная графика. Некоторые сцены выглядят так, будто они ещё не доделаны.