«Прямо как моя дочь-подросток!» Первые отзывы на «Супергёрл» — неоднозначные

Фильм «Супергёрл» выходит в американский прокат завтра, а авторы западных изданий уже успели посмотреть его на пресс-показах. Их мнения разделились, но судя по Metacritic, преобладают средние оценки. На момент этой публикации у «Супергёрл» всего 58% одобрения на Rotten Tomatoes и средний балл 50/100 на Metacritic.
Большинство обзорщиков хвалит игру Милли Олкок в главной роли, но многие ругают работу режиссёра и сценариста: отмечают, что сюжет слишком банален и при этом хаотичен, а экшен не так уж хорош.
Если фильм 1984 года про Супергёрл был унылым провалом, то этот ближе к провалу интересному.
— Кэролайн Сайд, Girl Culture
Убей их! Спаси собачку! Вот и вся мотивация, стоящая за не-таким-интересным-чтобы-быть-запутанным сюжетом «Супергёрл». Возможно, именно поэтому фильм полон экшен-сцен, но при этом ощущается до онемения плоским.
Оуэн Глайберман, Variety
Олкок отлично играет всё сразу — тусовщицу-нигилистку с тяжёлым прошлым, суровую наставницу, растерянную кузину Человека из Стали. Но режиссура хаотична, а боевые сцены, которых тут полно, сняты в такой темноте, что трудно понять, что происходить, и всё это портит явно плохая компьютерная графика. Некоторые сцены выглядят так, будто они ещё не доделаны.
— Билл Гудикунц, Arizona Republic
Милли Олкок стала энергичным дополнением к воссозданной вселенной DC. Чего актрисе не хватает, так это достойного её фильма; «Супергёрл» Крейга Гиллеспи — это хаотичный бардак, испорченный слабым экшеном и незапоминающимися антагонистами.
— Алонсо Дюральде, Film Verdict
Олкок демонстрирует набор из хмурых бровей, сонных взглядов и непристойных ухмылок — прямо как моя дочь-подросток — намекая на ту душевность, которую фильм режиссёра Крейга Гиллеспи не способен передать.
- Радхеян Симонпилаи, Globe and Mail
Фильм Гиллеспи с с участием обаятельной Милли Олкок — не полная катастрофа. Ему повезло с сильной актрисой в главной роли и в целом адекватным исполнением. Если б нас не бомбардировали миллионом супергеройских фильмов в последние 15 лет, «Супергёрл» была бы «норм, сойдёт».
— Джонни Олексински, New York Post
В итоге «Супергёрл» — внятное продолжение киновселенной DC, пусть и не такое успешное, как предшествовавший ей «Супермен». И основную фрустрацию вызывает тот потенциал, который она так и не смогла воплотить.