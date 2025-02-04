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Первый трейлер «Фантастической четверки»

Андрей Квасков
4 февраля 16:11
617
1 минута на чтение
Marvel представила дебютный трейлер «Фантастической четверки» с подзаголовком «Первые шаги».
События ленты развернутся в 1960-х годах, а зрителям покажут уже сформировавшуюся команду супергероев вместо очередной истории об их становлении.
Главные роли исполнили Педро Паскаль (Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Женщина-невидимка), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Эбон Мосс-Бакрак (Существо). В картине также сыграли Джулия Гарнер (Серебряный серфер) и Ральф Айнесон (Галактус).
Режиссером выступил Мэтт Шекман, приложивший руку к «Игре престолов», «ВандаВижен», «Наследникам» и «Фарго».
Премьера «Фантастической четверки: Первые шаги» состоится 25 июля 2025 года.
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Алексей Ионов

23.11.2015

80632

История этой команды полна взлётов и падений. Вернёмся на пятьдесят лет в прошлое и вспомним, чем так примечательны эти герои.

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Андрей Квасков
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