Первый трейлер «Фантастической четверки»

Marvel представила дебютный трейлер «Фантастической четверки» с подзаголовком «Первые шаги».
События ленты развернутся в 1960-х годах, а зрителям покажут уже сформировавшуюся команду супергероев вместо очередной истории об их становлении.
Главные роли исполнили Педро Паскаль (Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Женщина-невидимка), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Эбон Мосс-Бакрак (Существо). В картине также сыграли Джулия Гарнер (Серебряный серфер) и Ральф Айнесон (Галактус).
Режиссером выступил Мэтт Шекман, приложивший руку к «Игре престолов», «ВандаВижен», «Наследникам» и «Фарго».
Премьера «Фантастической четверки: Первые шаги» состоится 25 июля 2025 года.
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