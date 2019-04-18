Первый тизер «Болотной твари» от DC Universe

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Ещё 17 апреля мы писали, что сразу несколько источников сообщают о проблемах на съёмочной площадке «Болотной твари» — из-за сокращения финансирования на сервисе могут выйти не 13 запланированных эпизодов, а всего 10. Однако уже спустя несколько часов DC выпустили первый тизер сериала, как бы давая понять, что с шоу всё в порядке.

Сериал про одного из самых главных и жутких антигероев DC начнёт выходит 31 мая. Действие шоу развернётся вокруг Эбби Эркейн (Кристал Рид), которая изучает смертельный болотный вирус, распространившийся по Луизиане. Но в итоге она узнает, что болото хранит куда больше секретов, чем можно подумать.

Шоу продюсирует режиссёр «Аквамена» и мастер киноужасов Джеймс Ван. Главного героя-учёного Алека Холланда сыграет Энди Бин, а Дерек Мирс воплотит чудовищную форму персонажа. Авторы обещают, что шоу будет опираться на историю персонажа Алана Мура и получит взрослый рейтинг «R».

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Кот-редактор
Кот-редактор
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