Команда энтузиастов опубликовала первый тизер своего фан-сериала «Осенние визиты» по роману писателя Сергея Лукьяненко. Он не особо раскрывает сюжет — только демонстрирует нарезку кадров под кавер на композицию Сергея Калугина «Восхождение чёрной луны».

Выбор песни неслучайный — если помните, треки музыканта и группы «Оргия Праведников» упоминались в тексте романа.

«Осенние визиты» снимаются группой энтузиастов из Владивостока, которые заинтересовали писателя тестовыми сценами и подходом. Лукьяненко продал им права на три года за символический рубль, чтобы посмотреть, как всё получится.

Летом 2019-го авторы запустили краудфандинг на 600 тысяч рублей, который покроет лишь часть издержек. Чтобы поддержать, осталось семь дней, уже собрано 80% суммы.

Ранее команда опубликовала семиминутный отрывок.

Оригинал вышел в 1997 году. Его действие разворачивалось в России 90-х вокруг шести разных людей, к которым прибыли Визитёры — двойники, представляющие разные стороны жизни человечества. Так начинается тайная борьба за право вести людей по своему пути — Визитёры заключают альянсы, нападают друг на друга и ведут скрытую игру, чтобы победить в конфликте.