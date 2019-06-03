Первый тизер НФ-сериала «Ради всего человечества» от Apple

Apple опубликовал первый тизер научно-фантастического сериала For All Mankind («Ради всего человечества») — от создателя «Звёздного крейсера „Галактика“» и «Чужестранки».

Сюжет шоу рассказывает о том, что случилось, если бы космическая гонка между США и СССР никогда не прекращалась. NASA научились создавать технологии для путешествий по всей Солнечной системе уже в семидесятые годы XX века.

Главные роли в шоу исполняют Юэль Киннаман («Убийство»), Майкл Дорман («Патриот») и Сара Джонс («Алькатрас»).

Точной даты выхода пока нет.