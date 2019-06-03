Первый тизер НФ-сериала «Ради всего человечества» от Apple Кот-редактор 03.06.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Apple опубликовал первый тизер научно-фантастического сериала For All Mankind («Ради всего человечества») — от создателя «Звёздного крейсера „Галактика“» и «Чужестранки». Сюжет шоу рассказывает о том, что случилось, если бы космическая гонка между США и СССР никогда не прекращалась. NASA научились создавать технологии для путешествий по всей Солнечной системе уже в семидесятые годы XX века. Главные роли в шоу исполняют Юэль Киннаман («Убийство»), Майкл Дорман («Патриот») и Сара Джонс («Алькатрас»). Точной даты выхода пока нет. Читайте также Стриминг Apple TV+, «Удивительные истории» Спилберга и несколько шоу: главное с презентации Apple 25.03.2019 Технологический гигант тоже вступил в гонку онлайн-кинотеатров, и пока что компания не может похвастаться сильными эксклюзивами — только очень большой библиотекой. Apple заказали сериал по роману Стивена Кинга «История Лизи» с Джулианной Мур в главной роли 09.04.2019 Сценарии ко всем эпизодам напишет сам Король Ужасов, а продюсировать шоу возьмётся Джей Джей Абрамс. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: