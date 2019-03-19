Первый трейлер драмы «Бледная синяя точка» — от создателя сериала «Легион»

В сети появился первый трейлер космической драмы «Бледная синяя точка» (Lucy in the Sky) от создателя сериалов «Легион» и «Фарго» Ноя Хоули. Главные роли в нём исполнили Дэн Стивенс, Джон Хэмм и Зази Битц.
Действие разворачивается вокруг главной героини-астронавтки Люси, которая возвращается на Землю после очередной космической миссии. Она пытается привыкнуть к обычной жизни, рутине и привычному быту, но вместо этого начинает сходить с ума. Хоули поставил задачу исследовать в фильме популярную теорию, что космонавты после долгого пребывания в космосе начинают терять связь с реальностью.
Сюжет основан на реальной истории. В 2007 году астронавт и специалист по программе полета Лиза Новак была арестована за попытку похищения капитана военно-воздушных сил США Колин Шипман, которая встречалась с коллегой Уильямом Офилейном. Лиза из ревности попыталась убить соперницу.
Конкретной даты выхода у картины пока нет — известно, что она выйдет в этом году.
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