Первый трейлер драмы «Бледная синяя точка» — от создателя сериала «Легион»

В сети появился первый трейлер космической драмы «Бледная синяя точка» (Lucy in the Sky) от создателя сериалов «Легион» и «Фарго» Ноя Хоули. Главные роли в нём исполнили Дэн Стивенс, Джон Хэмм и Зази Битц.

Действие разворачивается вокруг главной героини-астронавтки Люси, которая возвращается на Землю после очередной космической миссии. Она пытается привыкнуть к обычной жизни, рутине и привычному быту, но вместо этого начинает сходить с ума. Хоули поставил задачу исследовать в фильме популярную теорию, что космонавты после долгого пребывания в космосе начинают терять связь с реальностью.