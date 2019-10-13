Первый трейлер «Дулиттла» — доброго доктора Роберта Дауни-младшего

Universal опубликовала первый трейлер «Удивительного путешествия доктора Дулиттла» (Dolittle) с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Артист снова отправляется в долгий путь в компании CGI-персонажей, только на этот раз — животных.

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Дубляж

«Доктор Дулиттл» — очередная интерпретация одноимённого детского цикла писателя Хью Лофтинга. Его книги рассказывали о чудесном докторе, который умел разговаривать с животными и заодно их лечил. Именно с Дулиттла в том числе Чуковский в своё время списал доктора Айболита.

Помимо Дауни-младшего в картине появятся Майкл Шин и Джесси Бакли. А вот животных озвучит целая плеяда звёзд: Антонио Бандерас, Эмма Томпсон, Рами Малек, Джон Сина, Кумэйл Нанджиани, Октавия Спенсер, Том Холланд, Каэйг Робинсон, Рэйф Файнс, Селина Гомез и Марион Котийяр.

В России фильм выйдет 20 февраля 2020 года.