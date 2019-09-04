Первый трейлер мистического хоррора «Гретель и Гензель»

В сети появился дебютный трейлер мистического хоррора «Гретель и Гензель», главную роль в котором сыграла София Лиллис («Оно»).

Режиссёром фильма выступил Оз Перкинс («Февраль»). Сюжет фильма обещает быть более мрачным, чем оригинальная сказка братья Гримм. Официальный синопсис звучит так:

Давным-давно, в далёких сказочных краях, девочка отправилась со своим младшим братом в тёмный лес, чтобы найти пищу и дом. Но вместо этого дети встретили ужасающее зло.

В российский прокат картина выйдет 30 января 2020 года.