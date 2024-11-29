Петр Гланц и Иван Жарков озвучили центральных героев «Киберслава»

«Кинопоиск» раскрыл актерский состав грядущего мультсериала





Главного героя озвучил Иван Жарков, который известен как «русский голос» Тора из MCU и Ламберта из The Witcher 3.





Второй привлеченной звездой стал Петр Гланц («Дэдпул», Assassin’s Creed: Unity, Cyberpunk 2077), которому доверили роль князя Драгомира и таинственного искусственного существа по прозвищу Арт.





Актриса театра и кино Валентина Ляпина сыграла Милославу, подругу Киберслава, а роль молодой версии главного героя воплотил актер и музыкант Глеб Калюжный.







Пилотный эпизод «Киберслава» покажут 22 декабря на фестивале «Хомякон», а цифровая премьера состоится через несколько дней.



«Киберслав».