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    Писательница Урсула Вернон создала комикс при помощи Midjourney

    15 сентября 2022
    15.09.2022
    514
    1 минута на чтение
    Писательница Урсула Вернон создала комикс при помощи Midjourney

    Писательница и художница Урсула Вернон (также известная под псевдонимом Kingfisher) опубликовала у себя в твиттере полноценный комикс, созданный при помощи нейросети Midjourney. Это «горько-сладкая» история о пробуждении природы после некого апокалиптического события. Люди в первую очередь озаботились медикаментами и средствами выживания, а о дикой природе за пределами городов как-то позабыли.

    В мини-комиксе всего 15 страниц, один пост — одна страничка.

    Вернон также поделилась тредом, в котором рассказала, как именно формулировала текстовые запросы к Midjourney, чтобы получить желаемый результат. Писательница уверена, что нейросеть — такой же инструмент, как многие другие.

    Я дурачилась с Midjourney ещё в июле. Это была история, которую я хотела написать, но я хотела сделать что угодно, лишь бы не рисовать здания. Когда я увидела, на что способна эта программа, я подумала «Может ли компьютер нарисовать её за меня?»

    Вернон понимала слабости программы, поэтому использовала только силуэты людей, а не полноценных персонажей. Плюс, в августе программу обновили, что позволило получить ещё более впечатляющие результаты.

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