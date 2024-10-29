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По хоррор-игре Outlast снимут фильм
Дмитрий Кинский
30 октября 18:30
81
1 минута на чтение
Портал Bloody Disgusting сообщил, что кинокомпания Lionsgate и игровая студия Red Barrels запустили в производство фильм по мотивам хоррор-игры Outlast.
За проект отвечает продюсер Рой Ли, который работал над «Оно», «Варваром» и «Тетрадью смерти».
Сценарий ленты напишет Дж. Т. Петти («Охотники за демонами»), который «глубоко вовлечен в сюжет оригинальных игр».
Вот как это прокомментировал соучредитель и творческий директор Red Barrels Дэвид Шатонеф:
Работать над фильмом Outlast с настоящими легендами ужасов — это мечта. Или, скорее, кошмар, ставший реальностью.
Даты выхода пока нет.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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