По хоррор-игре Outlast снимут фильм

Портал Bloody Disgusting сообщил , что кинокомпания Lionsgate и игровая студия Red Barrels запустили в производство фильм по мотивам хоррор-игры Outlast.

За проект отвечает продюсер Рой Ли, который работал над «Оно», «Варваром» и «Тетрадью смерти».

Сценарий ленты напишет Дж. Т. Петти («Охотники за демонами»), который «глубоко вовлечен в сюжет оригинальных игр».

Вот как это прокомментировал соучредитель и творческий директор Red Barrels Дэвид Шатонеф:

Работать над фильмом Outlast с настоящими легендами ужасов — это мечта. Или, скорее, кошмар, ставший реальностью.

Даты выхода пока нет.

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