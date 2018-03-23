До выхода супергеройского кроссовера «Мстители: Война бесконечности» осталось чуть больше месяца. Нам показали два эпических трейлера, которые предвосхищают грандиозное противостояние с армией титана Таноса. В роликах мы видели почти всех персонажей, которые появятся в фильме, но некоторые поклонники Marvel всё ещё ждут, когда на большие экраны заглянут герои из сериалов Netflix.

Их можно понять — в первом сезоне «Агентов Щ.И.Т.» несколько персонажей из Киновселенной Marvel заглянули в сериал на пару эпизодов (главным героем там и вовсе Коулсон выступает!), а вот связи с сериалами Netflix/Marvel нет вообще никакой.

Один из режиссёров фильма, Джо Руссо, рассказал, почему в «Войне бесконечности» не стоит ждать появления этих героев:

Мы всё рассмотрели. Но загвоздка в том, что у нас уже и так около 60 персонажей, с которыми мы должны рассказать историю. Очень тяжело было взаимодействовать одновременно с [режиссёрами сольников] Тайкой Вайтити, Райаном Куглером, Скоттом Дерриксоном, Пейтоном Ридом и Джеймсом Ганном, так что возможности контактировать с шоураннерами сериалов и съёмочными командами просто не было. Последние отчитываются вообще перед другими людьми. Так что это невозможно. Наша задача — сфокусироваться на мире фильмов Marvel и показать насыщенную кульминацию. Джо Руссо

Мы были бы рады увидеть Сорвиголову или Люка Кейджа на большом экране. Но стоит ли вспоминать, чем закончилась прошлая попытка показать героев вселенной Marvel/Netflix на одном экране в кроссовере? А что будет, если с ними начнут снимать кроссовер на большом экране?!

В Киновселенной Marvel действительно много персонажей, но не стоит из-за этого чересчур переживать — кто-то из героев явно не переживёт бой с Таносом, а у кого-то из актёров истекают контракты со студией. Так Крис Эванс, исполнитель роли Капитана Америки, недавно рассказал, что «у него нет планов возвращаться во франшизу после четвёртой части «Мстителей». Впрочем, ничто не мешает актёру и руководству заключить новый контракт.