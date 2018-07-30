Фрэнк Миллер вновь получил права на экранизацию его комиксов о «Городе грехов», которые когда-то продал компании братьев Вайнштейнов. Это связано с банкротством The Weinstein Company, а оно, в свою очередь, с печально известным скандалом — обвинением Харви Вайнштейна в изнасилованиях и домогательствах. Так что планировавшийся сериал по «Городу грехов» в ближайшее время не выйдет.

Студию Вайнштейнов приобрела другая компания, Lantern Capital Partners, но права к ней не перейдут. Миллер договорился с ними, что к нему перейдут права и на будущие экранизации, и на вышедший в 2005 году фильм «Город грехов». Его снял сам Миллер, совместно с Робертом Родригесом. Соглашение касается и сериала, права на создание которого The Weinstein Company приобрела в 2012 году, но, как ни странно, не второго фильма — «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать». Какова будет судьба сериала по комиксам, остаётся неизвестной — но если он и увидит свет, снимать его будет уже другая студия.

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