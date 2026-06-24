Продолжение «Реальных упырей» будет про оборотней, подтвердил Влад Тыкатель

Джемейн Клемент — сценарист, продюсер и исполнитель роли Влада Тыкателя в фильме «Реальные упыри» (What We Do in the Shadows), подтвердил, что идёт работа над продолжением этого фильма. Сиквел будет называться «Мы волки» (We're Wolves) и будет посвящён оборотням. Клемент и Тайка Вайтити уже работают над сценарием, который будет готов не раньше следующего года.