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Продолжение «Реальных упырей» будет про оборотней, подтвердил Влад Тыкатель

Кот-император
24 июня 11:05
480
1 минута на чтение
Джемейн Клемент — сценарист, продюсер и исполнитель роли Влада Тыкателя в фильме «Реальные упыри» (What We Do in the Shadows), подтвердил, что идёт работа над продолжением этого фильма. Сиквел будет называться «Мы волки» (We're Wolves) и будет посвящён оборотням. Клемент и Тайка Вайтити уже работают над сценарием, который будет готов не раньше следующего года.
Джемейн подчеркнул, что работа над первым фильмом, где большая часть реплик была импровизацией, сильно отличалась от работы над сериалом, для которого сценарий был жёстко прописан. Им с Вайтити ещё предстоит решить, каким образом будут сняты волки.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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