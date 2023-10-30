«Пять ночей с Фредди» показал лучший старт среди хорроров в 2023 году

Киноадаптация «Пяти ночей с Фредди» в первый уикэнд собрала 130 миллионов долларов и показала лучший старт для хорроров в 2023 году.

Цифра особенно впечатляет с учетом того, что фильм с первого же дня можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Peacock.

Это самый успешный старт в истории студии Blumhouse. Также лента лучший результат по сборам в США среди гибридных релизов.

Бюджет картины составил всего 20 миллионов долларов, так что экранизация окупилась уже в первые дни проката.

Стартовые сборы превзошли все ожидания аналитиков. Предполагалось, что в дебютные выходные лента соберет 50 миллионов долларов.