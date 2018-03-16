Мы уже рассказывали, что при монтаже из восьмого эпизода «Звёздных войн» вырезали много интересных сцен. На днях «Последние джедаи» поступили в продажу в сервисах цифровой дистрибуции и в Сети появился ролик со всеми удалёнными сценами. Их комментирует режиссёр и сценарист фильма Райан Джонсон.

Мы увидели, что фильм мог начинаться совершенно по-другому — Джонсон планировал обыграть традиционное начало, когда камера после титров плавно опускается из космоса на какую-либо планету. Первоначально камера должна была опускаться не на планету, а на капсулу, в которой в себя приходит Финн.

Далее нам показывают небольшую сцену с его пробуждением и космическими видами. Все корабли нарисованы лишь «начерно» — если бы сцена вошла в фильм, то им бы уделили больше времени.

Затем мы видим короткий эпизод с По Дэмероном, который решается выиграть время для повстанцев. После внимание переключается на Пейдж Тико, сестру Роуз, которая погибла в самом начале.

В ещё одной сцене мы видим отчаяние Люка Скайуокера в одной из первых встреч с Рей. Кадр интересен тем, что он завершается почти синхронными переживаниями Леи.

Кроме того, на монтаже удалили и третий урок Люка Скайуокера. Рей видит вдали, что деревня хранителей — местных жителей Эч-То — охвачена пламенем. Люк говорит Рей, что джедаю не следует вмешиваться, но девушка всё равно бежит спасать милый народец от огня. Когда она прибегает, то видит, что на самом деле в деревне царит праздник, хранители танцуют и радуются. Рей обращается к бывшему джедаю и говорит, что ошибалась в легенде о Люке Скайуокере.

В конце ролика нам показывают ешё две сцены. В одной из них имперцы ловят Роуз и Финна, потому что DJ их сдаёт. И вновь генерала Хакса выставляют истеричкой — Роуз кусает его за палец, а тот громко верещит. В другой сцене мы видим новые детали боя Фазмы и Финна. На самом деле героиня Гвендолин Кристи не умерла после падения, она вновь напала на Финна, который застрелил её из лазерной пушки.

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Кот-редактор
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