Разработчики Civilization VI добавили режим «королевской битвы» — на 12 игроков

Компания Firaxis добавила в классическую пошаговую стратегию режим… «королевской битвы»! Разработчики выпустили по такому поводу двухминутный ролик, который объясняет её особенности. Сам режим Red Death уже доступен всем владельцам базовой игры.

«Красная смерть» рассчитана на 12 игроков. По задумке, им предстоит взять на себя одну из фракций в постапокалиптическом мире, где бушует радиоактивный шторм (круг сужается, как и в других «баттл-роялях») и заражённая вода. Всего фракций восемь, среди них пираты, пограничные готы и даже мутанты. Все они обладают разными особенностями — например, пираты получают на 50% меньше урона от заражённой воды .

На старте доступно несколько начальных юнитов, новых можно найти в заброшенных городах. Если у игрока погибнут все юниты, он выбывает.

Ранее британский программист запустил сайт, на котором любой желающий может ознакомиться с ремейком первой Civilization в виде… Excel! Весь движок, интерфейс и геймплей он перенёс в офисную программу.