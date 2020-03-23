13 лет назад — 20 марта 2007 года — вышла «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». И в честь этого события GSC Game World внезапно поделилась в социальных сетях первым скриншотом S.T.A.L.K.E.R. 2.

13 лет назад стартовали продажи «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». Эта дата изменила мир на «до» и «после». Миллионы игроков отправились в Зону Отчуждения. Преодолевая опасности, вы охотились за артефактами, отбивались от монстров и вступали в группировки. Вас двигали вперед азарт, жажда приключений и желание прикоснуться к неведомому. Вы изменились, став настоящими сталкерами. Вы сделали этот день навсегда особенным.

Команда проекта отметила, что она решила представить первый взгляд на игру в связи с тем, что многие сейчас вынуждены находиться дома из-за пандемии коронавируса.

Также авторы нового S.T.A.L.K.E.R. подчеркнули, что фанатов серии в 2020 году ждут и другие сюрпризы, однако обошлось без конкретики.

S.T.A.L.K.E.R. 2 анонсировали в первой половине 2018 года, с тех пор новостей об игре фактически не было. Разве что совсем недавно студия подтвердила, что разработка идет на движке Unreal Engine 4.