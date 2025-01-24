КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Носферату» Роберта Эггерса: во власти абсолютного зла
Памяти Дэвида Линча. Не надо бояться глубины
Лучшие фильмы ужасов 2024 года: проклятия, маньяки и шоу-бизнес
Антиитоги 2024 года: разочарования, провалы и мультивселенная кринжа

Классика

Как Жорж Мельес изобрёл кинофантастику и спецэффекты
Лицо со шрамом. Как снимали «Гарри Поттер и философский камень»
Новости

Реальный бюджет нового «Капитана Америка» оказался совсем не таким монструозным

Дмитрий Кинский
24 января 13:10
150
1 минута на чтение
Издания The Hollywood Reporter и Deadline со ссылкой на свои источники раскрыли реальный бюджет грядущего «Капитана Америка: Дивный новый мир» — 180 миллиона долларов.
Ранее СМИ сообщали, что стоимость супергеройского блокбастера выросла до монструозных 350-375 миллионов из-за масштабных пересъемок.
В действительности «Дивный новый мир» будет одной из самых дешевых картин в киновселенной Marvel со времен «Шан-Чи и легенды десяти колец».
Аналитики предрекают, что в первый уикэнд лента соберет в домашнем прокате не меньше 90 миллионов долларов. Предпокупки билетов отстают от «Стражей галактики 3», которые стартовали со 118 миллионов долларов, всего на 15%.
В международном прокате у фильма тоже есть шансы, поскольку он получил прокатное удостоверение в Китае. Плюс, новый «Капитан Америка» будет единственным крупным релизом до 21 марта, когда Disney выпустит ремейк «Белоснежки».
«Капитан Америка: Дивный новый мир» выйдет 14 февраля.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
Подписаться
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 254 (январь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Хочу еще шесть сезонов» — критики в восторге от нового мультсериала про Человека-паука

Новости

СМИ: Режиссер «Носферату» снимет сиквел «Лабиринта» и хоррор про оборотня
Первым должен выйти «Вервольф».

Новости

Бывшие разработчики Disco Elysium анонсировали психологическую RPG Hopetown
Часть средств на разработку будет собрана через краудфандинг.

Новости

Дракон и меха — новый трейлер DOOM: The Dark Ages
Выйдет 15 мая

Новости

Нобуо Уэмацу и другие композиторы написали фэнтезийный альбом для нарративного подкаста Dark Dice

Новости

«Оскар» 2025: все номинанты на премию
Юра Борисов тоже номинирован!

Новости

По роману «Путешествия Гулливера» выпустят сериал
Даты выхода пока нет.

Новости

Утек пилот мультсериала «Звездная принцесса и силы зла» для Nickelodeon
Шоу в итоге выкупила Disney, которая выпустила четыре сезона.

Новости

Брендон Сандерсон хотел бы, чтобы его книги экранизировал режиссер уровня Дени Вильнева

Новости

Dragon Age: The Veilguard стартовала на 50% слабее ожиданий EA
За квартал удалось привлечь всего 1,5 млн игроков.
Показать ещё
Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
Подписаться
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты