Реальный бюджет нового «Капитана Америка» оказался совсем не таким монструозным

Ранее СМИ сообщали , что стоимость супергеройского блокбастера выросла до монструозных 350-375 миллионов из-за масштабных пересъемок.

В действительности «Дивный новый мир» будет одной из самых дешевых картин в киновселенной Marvel со времен «Шан-Чи и легенды десяти колец».

Аналитики предрекают, что в первый уикэнд лента соберет в домашнем прокате не меньше 90 миллионов долларов. Предпокупки билетов отстают от «Стражей галактики 3», которые стартовали со 118 миллионов долларов, всего на 15%.

В международном прокате у фильма тоже есть шансы, поскольку он получил прокатное удостоверение в Китае. Плюс, новый «Капитан Америка» будет единственным крупным релизом до 21 марта, когда Disney выпустит ремейк «Белоснежки».

«Капитан Америка: Дивный новый мир» выйдет 14 февраля.

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