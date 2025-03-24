Ремейк «Белоснежки» стартовал ниже прогнозов

Variety сообщило, что ремейк «Белоснежки» в дебютный уикенд собрал 87,3 млн долларов при том, что аналитики ожидали кассу порядка в 100 млн долларов.

В домашнем прокате лента заработала 43 млн долларов, показав самый слабый старт среди лайв-экшен ремейков Disney, обойдя даже «Дамбо».

В компании, однако, считают, что «Белоснежка» может окупиться и повторить медленный, но уверенный подъем «Муфасы», который стартовал с 35 млн, но в конечном счете собрал внушительные 716 млн.

«Белоснежка» получила спорные отзывы от критиков — сейчас рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 46%.