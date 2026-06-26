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Роберт Эггерс рассказал про своего «Оборотня». Никаких серебряных пуль!

Кот-император
26 июня 09:20
604
1 минута на чтение
Режиссёр Роберт Эггерс дал интервью изданию Empire, где рассказал подробнее о своём будущем историческом фильме ужасов «Оборотень». Он не раскрыл особых подробностей сюжета, считая, это испортит интригу, и лишь сказал пару слов о главном герое Аарона Тейлор-Джонсона.
Роберт Эггерс

Он крестьянин. Это история о человеке, который проклят и ищет спасения в любви.

Ни у кого в фильме нет имён, кроме собаки.

Кроме того, Лили Роуз-Депп играет жену героя, а Уиллем Дефо — охотника на волков.

Новый кадр с Аароном Тейлор-Джонсоном

Эггерс рассказал, как черпал мифологию оборотней в средневековых книгах:
Роберт Эггерс

Британская мифология об этом довольно скудна. Так что в итоге мне пришлось задействовать континентальную Европу. Здесь легенды про оборотней появлялись из-за людей, делавших столь ужасные, неописуемые вещи, что другие просто не могли этого понять. И они решали, что это не могли быть люди. Это должны быть нелюди. Это должны быть оборотни.

Благодаря этому в фильме не будет типичных клише фильмов про оборотней:
Роберт Эггерс

Самое классное в погружении в прошлое — ты как будто жмёшь кнопку перезагрузки. Все клише о заражении укусом оборотня, серебряных пулях и всём таком, которые превратились почти в пародию, в этой мифологии и этом фильме не существуют.

Действие фильма происходит примерно в 1300 году. Сеттинг он описывает, как мрачный, грязный и полный страданий:
Роберт Эггерс

Это реально жестокий, беспощадный, гротескный мир. Тут особенно много грязи, и крови, и дерьма, и дождя, и боли, и страданий.

Премьера запланирована на 25 декабря 2026 года.

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Там, в телевизоре, какой-то дядя с большими усами.

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Зрелище мифологического масштаба — из тех, что выходят лишь раз в несколько лет.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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