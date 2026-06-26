Роберт Эггерс рассказал про своего «Оборотня». Никаких серебряных пуль!

Он крестьянин. Это история о человеке, который проклят и ищет спасения в любви.
Ни у кого в фильме нет имён, кроме собаки.
Британская мифология об этом довольно скудна. Так что в итоге мне пришлось задействовать континентальную Европу. Здесь легенды про оборотней появлялись из-за людей, делавших столь ужасные, неописуемые вещи, что другие просто не могли этого понять. И они решали, что это не могли быть люди. Это должны быть нелюди. Это должны быть оборотни.
Самое классное в погружении в прошлое — ты как будто жмёшь кнопку перезагрузки. Все клише о заражении укусом оборотня, серебряных пулях и всём таком, которые превратились почти в пародию, в этой мифологии и этом фильме не существуют.
Это реально жестокий, беспощадный, гротескный мир. Тут особенно много грязи, и крови, и дерьма, и дождя, и боли, и страданий.
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