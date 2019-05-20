«Робо» — фильм Сарика Андреасяна о дружбе мальчика и робота

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Кинопрокатная компания «Централ Партнершпип» представила первый трейлер отечественного семейного фантастического фильма «Робо» Сарика Андреасяна — того самого российского режиссёра, который снял «Защитников».

Действие картины разворачивается вокруг 12-летнего мальчика Мити, который мечтает рисовать комиксы про супергероев, однако его родители, инженеры-робототехники, хотят, чтобы их чадо пошло по их стопам. Неожиданную поддержку и помощь Митя находит у… гуманоидного робота-спасателя А-112 (озвучивает его Сергей Безруков), которого как раз и создали родители Мити. Мальчик называет машину просто «Робо» и между ними завязывается дружба.

В российский прокат фильм выйдет 12 декабря.

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Кто не окупил бюджет даже на 3%? Про кого зрители даже не слышали? Кому Фонд Кино больше не даст денег… ой, да кого мы обманываем? Давайте считать!

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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