«Робо» — фильм Сарика Андреасяна о дружбе мальчика и робота

Кинопрокатная компания «Централ Партнершпип» представила первый трейлер отечественного семейного фантастического фильма «Робо» Сарика Андреасяна — того самого российского режиссёра, который снял «Защитников».

Действие картины разворачивается вокруг 12-летнего мальчика Мити, который мечтает рисовать комиксы про супергероев, однако его родители, инженеры-робототехники, хотят, чтобы их чадо пошло по их стопам. Неожиданную поддержку и помощь Митя находит у… гуманоидного робота-спасателя А-112 (озвучивает его Сергей Безруков), которого как раз и создали родители Мити. Мальчик называет машину просто «Робо» и между ними завязывается дружба.

В российский прокат фильм выйдет 12 декабря.