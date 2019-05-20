«Робо» — фильм Сарика Андреасяна о дружбе мальчика и робота Кот-редактор 20.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Кинопрокатная компания «Централ Партнершпип» представила первый трейлер отечественного семейного фантастического фильма «Робо» Сарика Андреасяна — того самого российского режиссёра, который снял «Защитников». Действие картины разворачивается вокруг 12-летнего мальчика Мити, который мечтает рисовать комиксы про супергероев, однако его родители, инженеры-робототехники, хотят, чтобы их чадо пошло по их стопам. Неожиданную поддержку и помощь Митя находит у… гуманоидного робота-спасателя А-112 (озвучивает его Сергей Безруков), которого как раз и создали родители Мити. Мальчик называет машину просто «Робо» и между ними завязывается дружба. В российский прокат фильм выйдет 12 декабря. Читайте также Сарик Андреасян взялся за Беляева и бременских музыкантов 06.12.2016 Готовьтесь увидеть супергеройскую вселенную с человеком-амфибией и головой профессора Доуэля и приквел «Бременских музыкантов», превратившихся в The Beatles. Самые провальные российские фильмы: топ-10 за 2018 год 23.01.2019 Кто не окупил бюджет даже на 3%? Про кого зрители даже не слышали? Кому Фонд Кино больше не даст денег… ой, да кого мы обманываем? Давайте считать! Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: