«Родня»: посмотрите тизер фантастического боевика от создателей «Очень странных дел»

Кинокомпания Lionsgate опубликовала тизер-трейлер нового фантастического боевика «Родня» (Kin). Его сюжет разворачивается вокруг мальчугана, который добыл футуристическое оружие из иного мира. Смотрите скорее!

Волею случая паренёк забредает в заброшенное здание, где застаёт следы перестрелки. Он осматривает тела и находит футуристического оружие неизвестного происхождения. Похоже, эта вещь способна помочь его старшему брату, за которым охотятся бандиты и спецслужбы.

Продюсерами картины выступают создатели «Очень странных дел» и «Прибытия».

В мировой прокат фильм выходит 31 августа. Неизвестно, выйдет ли у нас.