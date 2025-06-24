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Rogue Trooper: первые кадры нового фильма Дункана Джонса

Кот-император
24 июня 21:15
104
2 минуты на чтение
Дункан Джонс, режиссёр «Луны 2112», «Исходного кода» (фильм года-2011 по версии «Мира фантастики») и «Варкрафта» (и сын Дэвида Боуи) поделился кадрами из своего будущего фантастического фильма — вернее, мультфильма.
Rogue Trooper — это экранизация британского комикса, выходившего в альманахе 2000 AD (оттуда же родом Судья Дредд). Его главный герой Роуг — генетически модифицированный солдат с суперсилами. На его планете, Нью-Земле, идёт война северян и южан, из-за чего поверхность планеты отравлена химическим оружием — но Роугу не страшны яды. Генерал южан предал подразделение Роуга, подставив его под огонь северян — и Роуг намерен ему отомстить.
Роль Роуга играет через захват движения Анайрин БарнардДюнкерк»), а злодеев, изображённых на одном из кадров — Джемейн КлементРеальные упыри») и Мэтт Берри («Луна-2112», «Белоснежка и охотник»). Помимо них в актёрском составе заявлены Хейли Этвелл, Эйса Баттерфельд и сам Шон Бин. Мультфильм создаётся при помощи видеоигрового движка Unreal Engine 5, дата выхода пока не объявлена.

Роуг

Мародёры Брасс и Блэнд

Отравленная Нью-Земля

Мэтт Берри

Джемейн Клемент

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

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