Rogue Trooper: первые кадры нового фильма Дункана Джонса

Дункан Джонс, режиссёр «Луны 2112», «Исходного кода» (фильм года-2011 по версии «Мира фантастики») и «Варкрафта» (и сын Дэвида Боуи) поделился кадрами из своего будущего фантастического фильма — вернее, мультфильма.
Rogue Trooper — это экранизация британского комикса, выходившего в альманахе 2000 AD (оттуда же родом Судья Дредд). Его главный герой Роуг — генетически модифицированный солдат с суперсилами. На его планете, Нью-Земле, идёт война северян и южан, из-за чего поверхность планеты отравлена химическим оружием — но Роугу не страшны яды. Генерал южан предал подразделение Роуга, подставив его под огонь северян — и Роуг намерен ему отомстить.
Роль Роуга играет через захват движенияАнайрин Барнард («Дюнкерк»), а злодеев, изображённых на одном из кадров — Джемейн Клемент («Реальные упыри») и Мэтт Берри («Луна-2112», «Белоснежка и охотник»). Помимо них в актёрском составе заявлены Хейли Этвелл, Эйса Баттерфельд и самШон Бин. Мультфильм создаётся при помощи видеоигрового движка Unreal Engine 5, дата выхода пока не объявлена.
Роуг
Мародёры Брасс и Блэнд
Отравленная Нью-Земля
Мэтт Берри
Джемейн Клемент
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