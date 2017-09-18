Московский Comic-Con анонсировал ещё одного знаменитого гостя. В Россию едет Рутгер Хауэр, звезда фильмов «Бегущий по лезвию», «Леди-ястреб», «Город грехов», а также десятков боевиков категории «B» — каждый из нас смотрел хотя бы один, пусть и не помнит название.

Как ни странно, его приезд никак не связан с продолжением «Бегущего по лезвию» — его персонаж в сиквеле не появится. Хауэр едет продвигать совсем другой фильм — «Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай», более известный как «Вий 2». В нём Хауэр сыграл небольшую роль в компании Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Впрочем, для нас Рутгер всегда в первую очередь Рой Бетти, и большинство вопросов фанатов будет наверняка про «Бегущего».

Для встречи с Хауэром, как и с другими звёздами фестиваля, потребуется купить отдельный билет — это сейчас стандартная практика из-за наплыва желающих пообщаться с актёрами.

Кто ещё будет? Кристофер Ллойд приедет на Comic Con Russia 2017! Знаменитый актёр встретится с российскими поклонниками 29 и 30 сентября.