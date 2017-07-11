Российский кинодел Сарик Андреасян занял пост режиссёра в новом фантастическом проекте «Роботы» студии Arclight Films. Производством ленты займутся в России и Китае, сообщает The Hollywood Reporter.

«Роботы» расскажут историю постапокалиптического мира, в котором машины, известные как «Wretches» (дословно «злодеи, преступники») едва не уничтожили человечество. Группа людей, возглавляемая Кассиусом, предпринимает отчаянную попытку спасти цивилизацию. Синопсис очень напоминает видеоигру Horizon: Zero Dawn.

В апреле Андреасян заявлял, что готовит выступление «перед большими студийными боссами в Америке», для чего искал художников, готовых работать бесплатно или за небольшие деньги. Вероятно, речь шла именно об этом проекте.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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