КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в ноябре 2024? Мировые премьеры (уж какие есть)
Какие фильмы смотреть в ноябре 2024-го в кино? Фантастика, сказки и просто дичь
Новые фильмы ужасов, которые вы могли пропустить: от инди до Индии
Следуй за кроликом: история создания «Донни Дарко»

Классика

«Космическая одиссея 2001 года»: что с нами сделал этот фильм за 50 лет
Почему Хаяо Миядзаки — гений. Все фильмы великого режиссёра
Новости
Сценарий сериала по Mass Effect напишет соавтор «Форсажа 9»
Андрей Квасков
8 ноября 14:39
126
1 минута на чтение
Издание Variety подтвердило, что Amazon MGM Studios запустила в производство сериал по Mass Effect.

Впервые об адаптации серии игр от BioWare появились еще в 2021 году, но с тех пор о проекте ничего не было слышно. Подробностей сюжета пока нет, но известно, что сценаристом и одним из исполнительных продюсеров шоу станет Дэниэл Кэйси («Форсаж 9», «Кин»).

К работе над сериалом также привлекут Карима Зрейка («Сорвиголова»), Ари Арада («Железный человек», «Анчартед: На картах не значится») и креативного директора серии игр Майкла Гэмбла.

Когда стартуют съемки шоу, пока неизвестно.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики №252 (ноябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #15. Лучшее фэнтезийное аниме
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

По стелс-хоррору Hello Neighbor снимут фильм

Новости

Обсуждение киберпанка и создание карт НФ-миров — закончился симпозиум «Создавая будущее»
Участие приняли более 6 тысяч человек из 101 государства

Новости

Hobby World выпустила настольную стратегию «Тундра»
Рассчитана на компанию от двух до четырех человек

Новости

«Модель для сборки» отметит 29 день рождения программой «Искусственный интеллект»
Мероприятие пройдет 1 декабря

Новости

Слух: про Джокера из «Бэтмена» Мэтта Ривза могут снять сериал
Клоун также должен стать главным злодеем в третьем «Бэтмене».

Новости

СМИ: Маколей Калкин сыграет безумного гения во втором сезоне Fallout
Съемки должны начаться в ноябре 2024-го.

Новости

В Warner Bros. назвали сборы сиквела «Джокера» разочарованием
Сборы составили 204 млн долларов при бюджете в 200 млн.

Новости

Disney запустила в работу новую трилогию «Звездных войн»
Ей займется Саймон Кинберг

Новости

Магия и технологии — стиманковская RPG New Arc Line выйдет в ноябре
Сначала игра выйдет в ранний доступ.

Новости

«Зона никогда не была дружелюбным местом» — новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Ждем 20 ноября
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты