Сценарий сериала по Mass Effect напишет соавтор «Форсажа 9»





Впервые об адаптации серии игр от BioWare появились еще в 2021 году, но с тех пор о проекте ничего не было слышно. Подробностей сюжета пока нет, но известно, что сценаристом и одним из исполнительных продюсеров шоу станет Дэниэл Кэйси ( «Форсаж 9», «Кин» ).





К работе над сериалом также привлекут Карима Зрейка («Сорвиголова»), Ари Арада («Железный человек», «Анчартед: На картах не значится») и креативного директора серии игр Майкла Гэмбла.





Когда стартуют съемки шоу, пока неизвестно.

Издание Variety подтвердило, что Amazon MGM Studios запустила в производство сериал по Mass Effect.