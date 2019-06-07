Сценарист «Мстителей: Финал» объяснил, почему не сработает популярная теория про Таноса и Человека-муравья Кот-редактор 07.06.2019 Новости, Яндекс 7 947 1 минута на чтение Да, речь о той самой. Сценарист «Мстителей: Финал» ответил на главный интригующий всех фанатов вопрос: почему Человек-муравей не победил Таноса при помощи своих суперсил? Почему не прыгнул ему в задний проход и не увеличился после этого? Ответ теперь есть! Танос смог выдержать удар Халка, мы это видели. И понятно, что всё его тело столь же сильное, как и всё остальное. Если бы Человек-муравей попытался бы увеличиться, то его бы просто раздавило неподвижными стенками могущественной прямой кишки Таноса. Стивен Маркус, сценарист Эта «теория Тануса» была настолько популярна среди фанатов, что давно разошлась на мемы. Некоторые энтузиасты даже выпустили видео «со слитой концовкой» — ещё до премьеры картины: Этого, разумеется, оказалось недостаточно. И затем в сети появилась «альтернативная концовка» — с неожиданным поворотом! В своё время мы тоже обыгрывали способности Человека-муравья. Читайте также «Мстители: Финал»: все спойлеры, которые вы хотели знать, и их обсуждение 29.04.2019 Кто умер? Кто оказался главным злодеем? Какая фанатская теория оказалась верной? Какие намёки на продолжение? «Мстители: Финал»: 15 вопросов к создателям — и ответы на некоторые из них 08.05.2019 Как работают путешествия во времени? Как мир будет жить дальше? Кто был тот парень в той сцене? Изучаем ответы братьев Руссо — и задаём им неудобные вопросы. В ранних версиях сценария «Мстителей: Финал» было ещё несколько интересных сцен 08.05.2019 Что-то вырезали на стадии монтажа, а от каких-то кусочков отказались при редактуре сценария. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: