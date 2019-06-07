Да, речь о той самой.

Сценарист «Мстителей: Финал» ответил на главный интригующий всех фанатов вопрос: почему Человек-муравей не победил Таноса при помощи своих суперсил? Почему не прыгнул ему в задний проход и не увеличился после этого?

Ответ теперь есть!

Танос смог выдержать удар Халка, мы это видели. И понятно, что всё его тело столь же сильное, как и всё остальное. Если бы Человек-муравей попытался бы увеличиться, то его бы просто раздавило неподвижными стенками могущественной прямой кишки Таноса. Стивен Маркус, сценарист

Эта «теория Тануса» была настолько популярна среди фанатов, что давно разошлась на мемы. Некоторые энтузиасты даже выпустили видео «со слитой концовкой» — ещё до премьеры картины:

Этого, разумеется, оказалось недостаточно. И затем в сети появилась «альтернативная концовка» — с неожиданным поворотом!

В своё время мы тоже обыгрывали способности Человека-муравья.