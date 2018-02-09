Сериал «Светлячок» получит продолжение! Но лишь в виде книг

Сериал «Светлячок» получит продолжение! Но лишь в виде книг

Издательство Titan Books и кинокомпания Twentieth Century Fox заключили договор на издание трёх фантастических романов, действие которых развернётся во вселенной сериала «Светлячок». Об этом сообщает издание Entartianment Weekly. Эти книги будут входить в официальный канон, а режиссёр сериала Джосс Уидон выступит в качестве консультирующего редактора.

Вот как звучит краткое описание будущих романов:

«Светлячок: здоровенный чёртов герой» (Firefly: Big Damn Hero, Нэнси Холдер, октябрь 2018-го). Роман посвящён капитану Рейнольдсу — его похищает группа «Коричневых плащей», бывших ветеранов войны.

«Светлячок: великолепная девятка» (Firefly: The Magnificent Nine, Джеймс Лавгроув, март 2019-го). Джейн получает сигнал бедствия от своей бывшей подруги — Темперанс Макклауд. Из-за сигнала экипаж «Серенити» оказывается в ловушке на заброшенной луне.

«Светлячок: Поколения» (Firefly: Generations, Тим Леббон, октябрь 2019-го). Действие этого романа начинается с невероятного открытия — легендарного корабля-ковчега, на котором в галактику прибыли первые колонисты. Ривер Тэм считает, что она может узнать больше…

«Светлячок» — фантастический сериал в жанре космического вестерна, который выходил на канале Fox с 2002 по 2003 год. Главные роли в нём сыграли Нейтан Филлион («Касл»), Морена Баккарин («Дэдпул», «Готэм», «Родина») и Алан Тьюдик («Изгой-один», «Конмэн»). Из-за низких рейтингов Fox закрыли шоу после первого сезона, но потом сериал стал культовым и получил огромную популярность среди фанатов. Позже постановщик «Светлячка» Джосс Уидон снял продолжение сюжета в виде «Миссии „Серенити“», в котором завершил основные сюжетные линии. А в дальнейшим интерес ко вселенной поддерживали выпуском серий комиксов и настольных ролевых игр.