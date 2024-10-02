Скептики ошибались — первые оценки ремейка Silent Hill 2

В сети появились первые обзоры ремейка Silent Hill 2 от студии Bloober Team. Судя по отзывам, переиздание стоит внимания, а сомневающиеся в успехе игры переживали напрасно.
На момент написания материала ремейк получил 88 баллов из 100 на OpenCritic и 87 из 100 на Metacritic.
VGC
Это умелый пересказ одного из самых обожаемых сурвайвал хорроров. Ремейк хоть и остался верен оригиналу (порой даже слишком), он смог вдохнуть в него новую жизнь, благодаря чему новички не сочтут проект устаревшим.
IGN
Примитивные бои с боссами из оригинала теперь стали напряженными схватками. <...> В некоторых местах игра кажется немного затянутой, и мне хотелось бы, чтобы Bloober Team упростила некоторые из ее запутанных головоломок, чтобы не сбавлять темп повествования.
GameSpot
Ремейк Silent Hill 2 — это беспокойная мечта, ставшая реальностью.