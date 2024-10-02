Скептики ошибались — первые оценки ремейка Silent Hill 2

Примитивные бои с боссами из оригинала теперь стали напряженными схватками. <...> В некоторых местах игра кажется немного затянутой, и мне хотелось бы, чтобы Bloober Team упростила некоторые из ее запутанных головоломок, чтобы не сбавлять темп повествования.