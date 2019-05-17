Слух дня: в сцене после титров «Человека-паука: Вдали от дома» появятся два знакомых героя Кот-редактор 17.05.2019 Новости, Яндекс 3 139 0 минут на чтение Испаноязычное издание La República с ссылкой на некоторые порталы рассказало, что в Лос-Анджелесе съёмочная команда сиквела «Человека-паука» готовит сцену после титров. По данным изданий в ней появятся два персонажа, знакомых поклонникам комиксов. Ранее в Киновселенной Marvel они не фигурировали. Осторожно, спойлеры! Осторожно, возможные спойлеры! Мы не знаем, окажется ли эта информация верной, но на всякой случай поставим плашку. Для сцены после титров создатели картины позвали двоих актёров — Кирнан Шипку («Леденящие душу приключения Сабрины») и Митчелла Хоупа («Наследники»). Они сыграют, соответственно, Гвен Стейси и Гарри Осборна. Даже если информация окажется правдивой, то рассчитывать на большую роль не стоит, считайте это чем-то вроде камео. Возможно, так авторы планируют ввести в Киновселенную Гвен-Паук, которую мы видели в «Человеке-пауке: Через вселенные». Это возможно благодаря концепции мультивселенной, о которой рассказал Мистерио в новом трейлере «Вдали от дома» — позднее это глобальное изменение подтвердили и продюсеры КВМ. В российский прокат фильм выйдет 4 июля. Читайте также Второй трейлер «Человека-паука: Вдали от дома» спойлерит «Мстителей: Финал» 06.05.2019 Ник Фьюри знакомит Человека-Паука с Мистерио. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: