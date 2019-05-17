Испаноязычное издание La República с ссылкой на некоторые порталы рассказало, что в Лос-Анджелесе съёмочная команда сиквела «Человека-паука» готовит сцену после титров. По данным изданий в ней появятся два персонажа, знакомых поклонникам комиксов. Ранее в Киновселенной Marvel они не фигурировали.

Осторожно, спойлеры! Осторожно, возможные спойлеры! Мы не знаем, окажется ли эта информация верной, но на всякой случай поставим плашку.

Для сцены после титров создатели картины позвали двоих актёров — Кирнан Шипку («Леденящие душу приключения Сабрины») и Митчелла Хоупа («Наследники»). Они сыграют, соответственно, Гвен Стейси и Гарри Осборна.

Даже если информация окажется правдивой, то рассчитывать на большую роль не стоит, считайте это чем-то вроде камео. Возможно, так авторы планируют ввести в Киновселенную Гвен-Паук, которую мы видели в «Человеке-пауке: Через вселенные». Это возможно благодаря концепции мультивселенной, о которой рассказал Мистерио в новом трейлере «Вдали от дома» — позднее это глобальное изменение подтвердили и продюсеры КВМ.

В российский прокат фильм выйдет 4 июля.