В феврале этого года мы писали, что DC планируют снять сольный фильм про Джокера. Картина будет кардинально отличаться от остальных фильмов Киновселенной. Во-первых, главную роль исполнит не Джаред Лето, привычный по «Отряду самоубийц», а Хоакин Феникс («Гладиатор»). Во-вторых, сообщалось, что общий дух ленты будет напоминать гангстерские фильмы Скорсезе. Действие картины развернётся в 70-80-е и расскажет историю становления Джокера. При этом фильм не будет входить в Киновселенную DC.
Похоже, Warner Bros. готовы взяться за проект всерьёз. Портал Omega Undergroung сообщает, что съёмки ленты стартуют уже в сентябре, в Нью-Йорке. Как и ранее, постановщиком числится Тодд Филлипс. В его послужном списке числятся «Парни со стволами» и «Мальчишник в Вегасе».
Западные СМИ предполагают, что картина про Джокера с Хоакином Фениксом выйдет в рамках другой серии, вроде DC Dark или DC Black. Вероятно, о ней объявят на фестивале Comic Con, который начнётся в Сан-Диего в июле.
Напомним, недавно Warner Bros. анонсировали сольный фильм про Джокера, в котором главную роль сыграет именно Джаред Лето. Этот фильм уже точно войдёт в Киновселенную DC. Неизвестно, будет ли он снят до или после заявленного сиквела «Отряда самоубийц», производство которого начнётся в 2019 году
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