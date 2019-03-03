Портал WGTC со ссылкой на источник сообщает, что студия Marvel уже планирует фильм-кроссовер, в котором столкнутся Мстители и Люди Икс. Совсем скоро сделка Disney и Fox будет официально закрыта, и все права на мутантов перейдут к Marvel. Студия уже готовится вводить новых персонажей в свою киновселенную.

По словам источника, картины пока нет в планах, но это, возможно, связанно с тем, что Marvel будет постепенно собирать и раскрывать команду Людей Икс. Кроме этого, как пишет WGTC, Кевин Файги собирается устроить масштабный рекаст Людей Икс. Для молодых героев студия будет искать известных актёров от 20 до 30 лет, для ролей Чарльза Ксавьера и Магнето — от 35 до 55 лет.

Из актёров вселенной Fox в MCU позовут только Райана Рейнольдса. При этом сольные фильма про Дэдпула и дальше будут выходить с рейтингом R.

Последняя картина Fox «Люди Икс: Тёмный феникс» стартует в российском прокате 6 июня. Ещё один проект студии под названием «Новые мутанты» может вообще не выйти на большом экране.