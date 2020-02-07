Похоже, на горизонте появились новые «Американские боги» или «Ключи Локков». Y: The Last Man от канала FX вошла в список проблемных адаптаций, из которых то и дело уходят актёры и продюсеры.

Collider с ссылкой на источник рассказывает, что британский актёр Барри Кеоган («Дюнкерк», «Убийство священного оленя», «Чернобыль») покинул адаптацию постапокалиптического комикса Брайана К. Вона. Он должен был сыграть главного героя — парня по имени Йорик Браун, единственного выжившего мужчину на Земле.

Ранее проект из-за «творческих разногласий» покинули шоураннеры Майкл Грин и Айда Кроаль. Их место заняла Элиза Кларк («Убийство»).

Остальные актрисы пока что закреплены за проектом: Имоджен Путс («Джейн Эйр», «Зелёная комната»), Дайан Лейн («Человек из стали»), Лашана Линч («Капитан Марвел»), Джулиана Кэнфилд (сериал «Наследники») и Марин Айрленд (сериал «Подлый Пит»).

Y: The Last Man рассказывает о конце света, который выкосил самцов млекопитающих всех видов. В живых остались только Йорик и его обезьянка-капуцин по кличке Амперсанд. Гибель половины населения Земли обернулась грандиозной катастрофой, инфраструктура и привычное общество рухнули. На руинах женщины строят новый мир, в котором пытаются сохранить хоть какой-то порядок.

Сериальную адаптацию описывают как продолжительный проект, исследующий тему «гендера, расы, класса и выживания».

Даты выхода адаптации пока нет — ранее предположительно он мог выйти в 2020-м.