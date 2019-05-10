Майкл Рукер, сыгравший Йонду в обоих «Стражах галактики» Джеймса Ганна, может присоединиться к актёрскому составу следующего фильма режиссёра — «Отряду самоубийц». Как пишет Screen Rant, Рукер ведёт переговоры по поводу роли Короля акул.

Король акул — гуманоидная акула, которая считает, что его отец — некий могущественный Бог акул. В глазах прочих персонажей Король акул — просто результат дикой мутации. Ранее суперзлодей уже появлялся в сериале «Флэш». Роль уже прочили другому актёру из каста «Стражей» — Дэйву Батисте, но дальше слухов дело не зашло.

Новый «Отряд самоубийц» будет одновременно и сиквелом, и ребутом. Студия уже подтвердила, что к своим ролям вернутся Виола Дэвис и Джай Кортни. Кроме этого, в картине появятся и новые персонажи. Пока неизвестно, вернётся ли к роли Харли Квинн Марго Робби.