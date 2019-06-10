The Hollywood Reporter сообщает, что Neflix продлил анимационную антологию «Любовь, смерть и роботы» на второй сезон.

К работе над продолжением продюсеры привлекли поставщицу Дженнифер Ю, известную по второй и третьей части анимационных фильмов «Кунг-фу Панда». Кроме того, в 90-х она занималась мультсериалом «Спаун». В 2018-м вышел её подростковый триллер «Тёмные отражения».

Антология вышла в марте 2019 года и завоевала признание зрителей и критиков. В первый сезон вошло 18 короткометражных анимационных фильмов от разных студий, выполненных в разных жанрах и техниках. Почти все короткометражки основаны на том или ином фантастическом рассказе.

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Почти каждая из них — произведение искусства, как по исполнению, так и по задумке.

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