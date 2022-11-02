СМИ: Netflix продлил «Песочного человека» на второй сезон

По данным Deadline, Netflix продлил фэнтезийный сериал «Песочный человек» по комиксам Нила Геймана.
Шоу за первые четыре четыре недели смотрели суммарно 213 миллионов часов. Спустя месяц после релиза Netflix выпустил дополнительный эпизод, куда вошли ещё две истории.
Deadline подтвердил информацию о продлении после того, как в сети случайно опубликовали, а потом удалили твит в аккаунте DC Comics.
На IMDb пользовательский рейтинг первого сезона составил 7,7 баллов.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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