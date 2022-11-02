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    СМИ: Netflix продлил «Песочного человека» на второй сезон

    3 ноября 2022
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    03.11.2022
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    Новинки сериалов в августе 2022 10

    По данным Deadline, Netflix продлил фэнтезийный сериал «Песочный человек» по комиксам Нила Геймана.

    Шоу за первые четыре четыре недели смотрели суммарно 213 миллионов часов. Спустя месяц после релиза Netflix выпустил дополнительный эпизод, куда вошли ещё две истории.

    Deadline подтвердил информацию о продлении после того, как в сети случайно опубликовали, а потом удалили твит в аккаунте DC Comics.

    СМИ: Netflix продлил «Песочного человека» на второй сезон

    На IMDb пользовательский рейтинг первого сезона составил 7,7 баллов.

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