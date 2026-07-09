СМИ: Obsidian все-таки доверили новую Fallout

Репортер Bloomberg Джейсон Шрайер рассказал , что Obsidian (Fallout: New Vegas и The Outer Worlds) начала работу над новой частью Fallout.

Руководить производством будет Джош Сойер, который выступал геймдиректором культовой New Vegas и Pillars of Eternity.

В рамках реструктуризации студии отменили несколько проектов, среди которых был сиквел довольно спорной Avowed. Его разработка шла гладко, а анонс должен был состояться уже в 2027 году.

Также компания уволила около четверти штата — 43 человека в калифорнийском офисе и 9 удаленщиков.

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