Недавно портал Collider сообщил, что на фоне кассового провала фильма про Хана Соло Lucasfilm решили заморозить работу над спин-оффами и сконцентрироваться на IX эпизоде и последующей новой трилогии.

По всей видимости, дела обстоят не совсем так. Новостное издание ABCNews (канал ABC принадлежит Disney) с ссылкой на свои источники сообщает, что «слухи о смерти сильно преувеличены». Источники из Lucasfilm называют информацию Collider «неточной». Кинокомпания всё ещё работает над несколькими фильмами по «Звёздным войнам», которые пока не были официально анонсированы. Речь идёт не о трилогии Райана Джонсона и не о серии фильмов от создателей «Игры престолов». По всей видимости, судьба сольных проектов про Оби-Вана и Бобу Фетта всё ещё неизвестна.

Из недавних слухов мы узнали, что Lucasfilm работают сразу над девятью (!) фильмами по «Звёздным войнам». Возможно, среди них и есть те самые «другие» картины.

Читайте также

«Хан Соло» — это «11 друзей Оушена» в космосе 10

«Хан Соло» — это «11 друзей Оушена» в космосе

 20.05.2018

Мы не ждали от этого фильма слишком многого, но он сумел приятно нас удивить.

«Хан Соло»: все отсылки и связи со старым каноном 11

«Хан Соло»: все отсылки и связи со старым каноном

 30.05.2018

Объясняем все малоизвестные имена и названия, намёки и пасхалки, и почему сами-знаете-кто — жив.

Почему провалился «Хан Соло» и какие выводы сделает Disney 2

Почему провалился «Хан Соло» и какие выводы сделает Disney

 11.06.2018

Была ли это месть фанатов за «Последних джедаев»? Или конкуренция? Или недостаток феминизма? Продолжат ли теперь снимать «Истории», и уволят ли главу Lucasfilm?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
Показать комментарии