Недавно портал Collider сообщил, что на фоне кассового провала фильма про Хана Соло Lucasfilm решили заморозить работу над спин-оффами и сконцентрироваться на IX эпизоде и последующей новой трилогии.

По всей видимости, дела обстоят не совсем так. Новостное издание ABCNews (канал ABC принадлежит Disney) с ссылкой на свои источники сообщает, что «слухи о смерти сильно преувеличены». Источники из Lucasfilm называют информацию Collider «неточной». Кинокомпания всё ещё работает над несколькими фильмами по «Звёздным войнам», которые пока не были официально анонсированы. Речь идёт не о трилогии Райана Джонсона и не о серии фильмов от создателей «Игры престолов». По всей видимости, судьба сольных проектов про Оби-Вана и Бобу Фетта всё ещё неизвестна.

Из недавних слухов мы узнали, что Lucasfilm работают сразу над девятью (!) фильмами по «Звёздным войнам». Возможно, среди них и есть те самые «другие» картины.