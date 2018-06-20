Больше никаких «Звёздных войн» каждый год.

Издание Collider с ссылкой на собственные источники сообщает, что руководство Lucasfilm приняло решение приостановить работу над всеми грядущими спин-оффами по «Звёздным войнам». Студия сфокусируется на IX эпизоде саги и на новой трилогии, которая выйдет после него.

Как указывают источники, причиной такого решения стали неутешительные сборы фильма про Хана Соло. Картина провалилась в прокате, не окупив затраты на производство и маркетинг. По информации издания, сольные фильмы про Оби-Вана (от Стивена Долдри) и Бобу Фетта (от Джеймса Мэнголда) находились уже на ранних стадиях производства. Теперь авторы картин временно отстранены.

Неизвестно, сколько придётся ждать «заморозку» проектов. В лучшем случае, к спин-оффам могут приступить только после того, как в прокат выйдет IX эпизод. Вероятно, руководство будет оценивать его кассовые сборы. В худшем, к работе над спин-оффами могут и вовсе не вернуться.

Неизвестно, насколько правдива эта информация. Новость запросто может оказаться слухом, но Collider — одно из популярных и цитируемых СМИ, которое очень дорожит репутацией. Наверняка авторы подумали бы трижды, прежде чем такое публиковать.