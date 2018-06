После выхода новых «Звёздных войн» от Disney/Lucasfilm многие фанаты стали размышлять, какой могла быть сага, если бы её снимал Джордж Лукас, создатель далёкой-далёкой галактики? В Сети гуляет множество отрывков из разных книг и артбуков, а также бесчисленное множество слухов. Мы даже знаем, что «Последние джедаи» частично опираются на черновики Лукаса!

Недавно мы узнали об идеях отца «Звёздных войн» чуть больше — всё благодаря грядущему документальному сериалу от AMC «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном». В Сеть попал небольшой отрывок из сопроводительной книги к сериалу, в котором Лукас в двух абзацах рассказывает о своём видении новой саги.

Оказывается, действие новых эпизодов от Лукаса перенесло бы нас в некий микробиотический мир! Его населяют удивительные существа, которых Лукас назвал Уиллами (знакомая фамилия, не так ли?). Фильмы рассказали бы, что на самом деле эти создания контролируют вселенную и питаются Силой.

Но в итоге Лукас отказался дальше снимать «Звёздные войны», поскольку испугался гнева фанатов, которые «всё ненавидят».

As far as I've seen, these are the first specifics George Lucas has shared about what his vision of Episodes 7-9 would have been. This comes from @insighteditions awesome companion book to "James Cameron's Story of Science Fiction series" on AMC: pic.twitter.com/Wtlw8zlrqv

— Livio Ramondelli (@LivioRamondelli) June 12, 2018