После выхода новых «Звёздных войн» от Disney/Lucasfilm многие фанаты стали размышлять, какой могла быть сага, если бы её снимал Джордж Лукас, создатель далёкой-далёкой галактики? В Сети гуляет множество отрывков из разных книг и артбуков, а также бесчисленное множество слухов. Мы даже знаем, что «Последние джедаи» частично опираются на черновики Лукаса!

Недавно мы узнали об идеях отца «Звёздных войн» чуть больше — всё благодаря грядущему документальному сериалу от AMC «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном». В Сеть попал небольшой отрывок из сопроводительной книги к сериалу, в котором Лукас в двух абзацах рассказывает о своём видении новой саги.

Оказывается, действие новых эпизодов от Лукаса перенесло бы нас в некий микробиотический мир! Его населяют удивительные существа, которых Лукас назвал Уиллами (знакомая фамилия, не так ли?). Фильмы рассказали бы, что на самом деле эти создания контролируют вселенную и питаются Силой.

Но в итоге Лукас отказался дальше снимать «Звёздные войны», поскольку испугался гнева фанатов, которые «всё ненавидят».

Сам сериал уже начал выходить в эфир.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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