Поразительным слухом о «Звёздных войнах» поделился портал Comic Book. По словам актёра озвучания Тома Кейна (подарил голос Йоде, адмиралу Акбару и многим-многим героям мультсериала «Война клонов»), сейчас у Disney и Lucasfilm в разработке на разных стадиях девять (!) фильмов по «Звёздным войнам».

Tom Kane seems to be somewhat in the know but very hesitant to share.. claims there are at least 9 Star Wars films in various stages of development, some individual character stories yet to be announced, but definitely not Yoda. #StarWars #AllStarComicCon — Aaron @ All-Star Comic Con (@avgoins) June 16, 2018

Среди них — сольные фильмы про различных персонажей, причём эти картины ещё не были анонсированы. Правда, сольного фильма про магистра Йоду точно ждать не стоит.

Из этих девяти фильмов мы можем вспомнить сразу несколько:

Девятый эпизод «Звёздных войн» (режиссёр: Джей Джей Абрамс) Третий спин-офф, посвящённый Бобе Фетту (режиссёр: Джеймс Мэнголд) Новая трилогия о «других уголках галактики» (режиссёр: Райан Джонсон) Новая трилогия от продюсеров «Игры престолов»

И это только речь об официально анонсированных. Кроме них, по слухам и домыслам, готовят сольный фильм про Оби-Вана, про Лэндо Калриссиана и ещё пару картин про Хана Соло. Вот и получается более чем внушительный список. Правда, неизвестно, сколько из этих проектов доберутся до финала.