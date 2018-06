Поразительным слухом о «Звёздных войнах» поделился портал Comic Book. По словам актёра озвучания Тома Кейна (подарил голос Йоде, адмиралу Акбару и многим-многим героям мультсериала «Война клонов»), сейчас у Disney и Lucasfilm в разработке на разных стадиях девять (!) фильмов по «Звёздным войнам».

Tom Kane seems to be somewhat in the know but very hesitant to share.. claims there are at least 9 Star Wars films in various stages of development, some individual character stories yet to be announced, but definitely not Yoda. #StarWars #AllStarComicCon

— Aaron @ All-Star Comic Con (@avgoins) June 16, 2018