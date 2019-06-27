Издание The Hollywood Reporter с ссылкой на источник сообщает, что к актёрскому составу грядущего блокбастера Marvel «Вечные» может присоединиться Сальма Хайек. Студия уже начала переговоры с актрисой, пока что обсуждение ведёт на раннем этапе.

Издание подчёркивает, что студия уже договорилась с Ричардом Мэдденом («Игра престолов») и Кумэйлом Нанджиани («Кремниевая долина»). По ранней информацией, Мэдден может сыграть благородного Икара, одного из персонажей оригинального комикса. А вот переговоры с Анджелиной Джоли, которой предлагают роль могущественной Серси, пока не завершены.

«Вечных» снимает постановщица Хлоя Чжао («Наездник», «Песни, которым меня научили братья»). Сценарий к фильму написали братья Райан и Мэттью Фирпо.

Ранее в сети появился слух, что переговоры о роли в картине ведёт Киану Ривз. Пока что подтверждения этой информации нет — более того, Кевин Файги уже рассказывал, что актёру предлагали несколько ролей ранее, но пока что студия «ищет правильный путь».

«Вечные» расскажут о конфликте двух высших рас, созданных могущественными Целестиалами (к ним принадлежит Эго из вторых«Стражей Галактики»): благородных и бессмертных Вечных и жестоких созданий, известных как Девианты. Эти два народа воюют друг с другом на протяжении всей известной истории человечества, всегда оставаясь за кулисами. Самые известные представители Вечных — это Икар (манипулирует космической энергией), Серси (иллюзии и манипуляция материей) и Фина (она же Азура, невероятно cильная и ловкая даже для богов).