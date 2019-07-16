THR сообщает, что режиссёр Тайка Вайтити, снявший третью часть «Тора», займётся следующим фильмом про бога грома — выступит постановщиком и сценаристом. Подтверждения от студии эти информация пока не получила.

Проблема в том, что из-за этого могут подвинуть дату релиза экранизацию манги «Акира» — долгостроя от Warner Bros. Его режиссёром также назначен Вайтити, он даже уже начал поиски актёров. Фильм только недавно получил дату релиза, сейчас премьера запланирована на 21 мая 2021 года.

Некоторые источники утверждают, что даты начала съёмок обеих картин расположены слишком близко друг другу, и поэтому Вайтити не сможет свободно работать над фильмами одновременно. Однако студия Warner Bros. заинтересована в том, чтобы именно он снимал «Акиру». Они готовы отложить начало съёмок и дождаться, когда работа над новой частью «Тора» будет завершена.

Голливудскую версию «Акиры» планировали снимать в начале 2010-х. В 2012 году главную роль прочили Гаррету Хедлунду («Трон: Наследие»), но в 2015 году стало ясно, что фильм застрял в производственном аду и вряд ли когда-нибудь будет выпущен.

Сейчас Тайка Вайтити занят личным фильмом «Кролик Джоджо» — адаптацией сатирического романа Кристины Люненс Caging Skies про немецкого мальчика Джоджо, живущего во время Второй мировой.