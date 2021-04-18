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    Новости

    СМИ: в Лондоне начались съёмки фильма о Флэше

    18 апреля 2021
    Кот-император
    18.04.2021
    133
    1 минута на чтение
    СМИ: в Лондоне начались съёмки фильма о Флэше

    Спустя несколько лет многострадального процесса производства, переносов и смены нескольких режиссёров и сценаристов наконец-то начались съёмки ленты о самом быстром супергерое. Издание Deadline выпустило статью об организации продюсерской компании создателями фильмов «Флэш» и «Оно» Барбарой и Андрес Мускетти. В статье было упомянуто, что съёмки фильма о Флэше с Эзрой Миллером уже стартовали в Лондоне.

    Сюжет фильма основан на комиксе «Флэшпойнт», в котором Флэш возвращается в прошлое, чтобы спасти свою мать, но случайно переписывает события всей вселенной DC. Ранее Hollywood Reporter заявлял, что фильм станет «ключом» к созданию нового состояния киновселенной, ведущей к мультивселенной. Можно предполагать, что фильм перезапустит всю расширенную вселенную DC.

    Сейчас проектом руководит Андрес Мускетти («Оно»). Роль Барри Аллена, супергероя Флэша, исполнит Эзра Миллер, а его возлюбленную Айрис сыграет Кирси Клемонс. Майкл Китон исполнит роль Бэтмена, а в качестве камео к этой же роли вернётся и Бен Аффлек.
    Премьера фильма запланирована на ноябрь 2022 года.

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    Кот-император
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