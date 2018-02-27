СМИ: вот кто будет главным злодеем в «Чудо-женщине 2»

СМИ: вот кто будет главным злодеем в «Чудо-женщине 2»

Издание That Hashtag How поделилось неожиданными подробностями о второй части супергеройского фильма DC «Чудо-женщина». Портал опирается на информацию собственных источников, более авторитетные СМИ вроде THR или Variety эти сведения пока не подтвердили.

Съёмки картины должны начаться 28 мая — у сценаристов Джеффа Джонса и Дейва Каллахама есть ещё три месяца, чтобы «отполировать» сюжет. Действие сиквела развернётся в 1980-е. Диане Принс выпадет сложное поручение — ей предстоит бороться с СССР (с нетерпением ждёт реакцию Министерства культуры!). Главным противником Чудо-женщины станет злодейка Гепарда — по словам издания, на роль Гепарды Warner Bros. рассматривали Эмму Стоун, но актриса отказалась. На помощь Диане придут её союзники из первого фильма — в том числе и Стив Тревор! Авторы заметки не уточняют, как такое возможно.

В комиксах имя «Гепарда» носили сразу несколько суперзлодеек. Впервые героиня появилась в 1943 году в шестом выпуске Wonder Woman vol.1. Гепарда — это женщина, обладающая сверхчеловеческой реакцией и силой, а также способная принимать облик зверя. Во вселенной New 52 её сила исходит из кинжала. В «Чудо-женщине 2» Гепардой станет девушка-антрополог из Великобритании Барбара Энн Минерва. В своих странствиях она откроет потерянный город Урзкартаган, где обретёт силу божества гепардов в неком ритуале.

Якобы детали сюжета вызывают вопросы. Допустим, Стив Тревор выжил или его каким-то образом воскресили. Но почему тогда Диана в «Лиге справедливости» скорбит по нему? Его опять убьют? Или просто махнут рукой на эту нестыковку? А как быть с другими её союзниками? Как они дожили до 1980-х, если участвовали в Первой мировой войне?